Бывший бухгалтер детдома Людмила Огурцова попала под новые обвинения и осталась без драгоценностей

1:02 Your browser does not support the audio element. Общество

В Красноярске против бывшего главного бухгалтера частного детского дома Совмена Людмилы Огурцовой возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Следствие утверждает, что на данный момент выявлены ещё несколько случаем незаконного присвоения денежных средств и все эпизоды были соединены в одно производство.

Сообщается, что Огурцова в период с 19 апреля 2021 года по 9 ноября 2022 года присвоила 41 миллион рублей со счетов детского дома и подделала бухгалтерские отчетности.

Также она заняла 1,1 миллиона рублей у одной своей знакомой и 1 миллион у другой, но, как полагает СК, деньги возвращать не собиралась. Об этом передаёт prmira.ru

Похищенными деньгами экс-главный бухгалтер воспользовалась по своему усмотрению. По информации СМИ, следователи изъяли у неё кофемашину, шубы и драгоценности.

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