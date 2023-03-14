Ходаковский не одобрил предложение оторвать куски епархий у УПЦ и отдать их под юрисдикцию патриарха

Командир батальона "Восток" Александр Ходаковский призвал с христианским терпением относиться к православным братьям на Украине.

Ходаковский высказался о ситуации с церковью на Украине. Он обеспокоен тем, что раскольничество захватывает обе стороны.

"Там "темные силы" стремятся разорвать узы с Русской православной церковью, но и у нас откуда-то взялась эта предательская дрожь в коленках — а давайте оторвем наши куски епархий и отойдем под юрисдикцию патриарха", — написал военачальник в своём микроблоге.

Он отметил, что стремление переформатировать духовную власть на местах по-человечески понятно, однако эти вопросы, по его мнению, нельзя решать политическими методами.

"Мы должны проявлять выдержку и христианское терпение. Мы не имеем права предавать наших братьев там своим стремлением "упорядочить отношения", — выразил своё мнение бывший командир донецкой "Альфы".

Ранее Александр Ходаковский сравнил СВО с Первой мировой войной.

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