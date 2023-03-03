В Оренбургской области запретили проводить митинги против роста тарифов ЖКХ

0:49 Your browser does not support the audio element. Общество

В Оренбуржье отменили запланированные митинги партии КПРФ против повышения коммунальных тарифов.

После атаки диверсантов на Брянскую область на проведение массовых мероприятий был наложен временный запрет.

Ранее сообщалось, что в Новом Уренгое граждане приняли участие в пикете против роста цен на коммунальные услуги.

По информации издания 56orb.ru, митинг коммунистов против роста тарифов ЖКХ был запланирован на 5 марта, однако его отменили из-за угрозы для граждан.

Подобные решения были приняты а Орске и Бузулуке.

Сообщается, что в Оренбургской области принимаются меры по усилению мер безопасности и обеспечения общественного порядка.

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