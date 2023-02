УМВД Челябинской области: дальнобойщика не оштрафуют за непристёгнутую игрушку

Водителю грузовика не придётся платить штраф за непристегнутую игрушечную обезьянку в кабине, которую камера на выезде из Миасса посчитала за пассажира. Об этом пишет NEWS.ru.

В пресс-службе УМВД по Челябинской области сообщили, что камера фиксирует непристёгнутый ремень, но конечное решение о нарушении зависит от инспектора ГИБДД после осмотра фотографий. Этот случай неправильной работы камеры стал первым в регионе, сообщает издание.

