Водителю грузовика не придётся платить штраф за непристегнутую игрушечную обезьянку в кабине, которую камера на выезде из Миасса посчитала за пассажира. Об этом пишет NEWS.ru.
В пресс-службе УМВД по Челябинской области сообщили, что камера фиксирует непристёгнутый ремень, но конечное решение о нарушении зависит от инспектора ГИБДД после осмотра фотографий. Этот случай неправильной работы камеры стал первым в регионе, сообщает издание.
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