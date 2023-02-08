Пермское УФАС оштрафовало «Альфа-Банк» на 550 тысяч рублей из-за нарушения закона о рекламе

Пермское УФАС оштрафовало АО "Альфа-Банк" на 550 тысяч рублей.

Как сообщает properm.ru, антимонопольная служба установила, что реклама об ипотечном кредите от "Альфа-Банка" в эфире одной из местных радиостанций вводила граждан в заблуждение. В частности, в сообщении указывалась процентная ставка, но не говорилось о сумме займа, сроке, ежемесячном платеже, комиссиях, а также о дополнительных расходах заемщика, связанных с получением кредита.

В данном случае УФАС определило, что банк нарушил закон о рекламе, и теперь организации грозит штраф в размере от 300 до 800 тысяч рублей.

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