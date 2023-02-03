Москвичи не хотят заводить романы с иногородними

Жители Москвы больше, чем россияне из других регионов, не хотят строить романтические отношения с иногородними.

Как сообщает сайт Москва 24, об этом говорят результаты опроса, проведённого среди 5000 россиян старше 18 лет.

Почти половина всех респондентов по России (42%) сообщили, что не исключают возможности построения романтических отношений с жителями других городов страны.

"Почти четверть опрошенных (24%) указали, что ищут любовь только в своем городе, а для 34% респондентов город не важен. Интересно, что москвичи чуть чаще жителей других регионов не готовы рассматривать в качестве вторых половинок иногородних", — гласят результаты опроса.

При этом 25% москвичей даже не думают встречаться с теми, кто живёт не в столице. Чуть меньше таких респондентов в Санкт-Петербурге — 23%. В других же российских городах 20% опрошенных не желают отношений с выходцами из других регионов.

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