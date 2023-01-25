Психолог Ланг: без сексуального подтекста мужчина с женщиной не дружит

Человечество уже давно спорит, бывает ли настоящая дружба между мужчиной и женщиной. Психолог полагает, что такие дружеские чувства всегда основываются на сексуальном интересе.

Дружба между мужчиной и женщиной возможна, но только в том случае, если друзья испытывают сексуальный интерес друг к другу, как полагает психолог Сергей Ланг. Если же подобный интерес исчезает, то довольно скоро заканчивается и сама дружба. При этом мужчины почти всегда стараются разрушить настоящие романтические отношения у своих подруг на стороне, поскольку испытывают к ним собственнические чувства.

"Если мужчина говорит о дружбе с женщиной, он всегда имеет скрытый сексуальный интерес, — рассказал Сергей Ланг "Радио 1". — Возможно, пытается войти в доверие и использовать дружбу как предлог для перевода общения в другой формат. Но если эта дружба не становится для мужчины дорогой к более близкому отношению, он со временем пропадает из жизни женщины".

А вот женщина может искренне дружить с мужчиной без всякого сексуального подтекста. Правда, для самой женщины это не очень хорошо, ведь она так рискует совсем разучиться флиртовать, что помешает выстраиванию романтических отношений в будущем. Этой женщине будет психологически проще общаться со всеми мужчинами как с друзьями, хотя желание установить более тесную связь никуда не исчезнет.

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