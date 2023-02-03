Эксперт Марамчина: разговаривать с детьми о сексе нужно открыто, учитывая их возраст

Родители должны правдиво отвечать на вопросы детей о сексе. Такое мнение выразила PR представитель крупной сети для взрослых "Точка любви" Анастасия Марамчина в интервью Pravda.Ru.

По её словам, в последнее время секпросвет быстро развивается в качестве полноценного направления знаний. Как пояснила эксперт, современные дети часто поднимают "взрослые" вопросы в разговорах с родственниками. Она отметила, что самым распространённым и неловким вопросом является "Откуда я появился?".

"Помните, что отвечать нужно правдиво, учитывая возрастные особенности. Детям до 11-12 лет можно сказать, что ребёнок появляется, если папа и мама любят друг друга. Детали в этом случае добавлять необязательно. Для беседы с детьми старше этого возраста лучше всего обратиться к научной литературе или видео, которые подробно расскажут все анатомические особенности. Важно снизить своё смущение и спокойно ответить на возникающие у ребёнка вопросы", — сказала собеседница издания.

Эксперт также поделилась, как родителю объяснить подростку, что такое секс. Она порекомендовала быть готовым к этому вопросу и сначала раскрыть общий смысл термина, после чего взять книгу по анатомии и обсудить все интересующие моменты.

Тема секса среди подростков — одна из самых ярких и востребованных, указала Марамчина. Специалист подчеркнула: если школьник делится с родителями переживаниями о том, что у его друзей "уже было", а он "как белая ворона", то это свидетельствует о высоком уровне доверия в семье.

"Вам стоит успокоить его тем, что с ним всё в порядке и нет ничего постыдного в девственности. В такие моменты подростку необходимо получить поддержку и понимание. Родителю стоит поблагодарить ребёнка за доверие в обсуждении подобного вопроса. Так подросток будет ещё больше доверять и делиться важными переживаниями", — заключила эксперт.