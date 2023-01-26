Невеста из Мурманской области "развела" жениха перед свадьбой на полмиллиона рублей

Жительница города Кандалакша в Мурманской области воспользовалась чувствами своего жениха и обманула его на полмиллиона рублей.

Жених 25-летней Екатерины, 26-летний Фёдор, служит в 80-й арктической отдельной мотострелковой бригаде. У пары на 14 января была запланирована свадьба.

Накануне Нового года невеста попросила молодого человека перевести ей денег "на подготовку к свадьбе". Влюблённый военнослужащий решил не мелочиться и сделал девушке перевод на 500 тысяч рублей.

Получив деньги, Екатерина исчезла "с радаров", перестав отвечать на звонки и сообщения обеспокоенного жениха.

Позже выяснилось, что девушка передумала выходить замуж и оперативно покинула город. Молодой человек обратился в полицию.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.