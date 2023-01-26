Жительница города Кандалакша в Мурманской области воспользовалась чувствами своего жениха и обманула его на полмиллиона рублей.
Жених 25-летней Екатерины, 26-летний Фёдор, служит в 80-й арктической отдельной мотострелковой бригаде. У пары на 14 января была запланирована свадьба.
Накануне Нового года невеста попросила молодого человека перевести ей денег "на подготовку к свадьбе". Влюблённый военнослужащий решил не мелочиться и сделал девушке перевод на 500 тысяч рублей.
Получив деньги, Екатерина исчезла "с радаров", перестав отвечать на звонки и сообщения обеспокоенного жениха.
Позже выяснилось, что девушка передумала выходить замуж и оперативно покинула город. Молодой человек обратился в полицию.
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