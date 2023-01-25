Обращение Всероссийского атамана в связи с годовщиной Дня памяти жертв расказачивания

24 января — День памяти жертв расказачивания — одна из трагических страниц в истории казачества. Эта дата наложила отпечаток на судьбу самой державной по духу, верующей части русского народа.

"Казаками построена Россия", — писал Лев Толстой. Благодаря казакам — подвигам Ермака, Хабарова, Дежнева, Атласова — Россия приросла новыми землями в Сибири, на Дальнем Востоке. Казаки героически проявляли себя во время войн и сражений, защищая веру православную и русский народ.

Но, несмотря на созидательную роль казачества в судьбе страны, в годы становления советской власти казаки были подвержены массовому уничтожению.

"Беспощадный террор, никаких компромиссов, поголовное истребление", — таков был вердикт документа ЦК РКП (б) в 1919 году о "расказачивании".

По утверждению Якова Троцкого, "казаки — единственная часть русской нации, которая способна к самоорганизации. Поэтому они должны быть уничтожены поголовно".

Директива стоила жизни более чем двум миллионам казаков.

Жестокость приговоров, зверства и массовые убийства коснулись военного сословия, верой и правдой служившего Отечеству. Опустели целые станицы, хутора. Нельзя было даже произносить слово "казак", носить форму или отмечать традиционные праздники.

Казалось, что казачество исчезло вовсе. Но дух казачий не был сломлен.

В годы Великой Отечественной войны казаки, несмотря на предшествующие гонения, в составе 7 казачьих кавалерийских корпусов и 17 казачьих кавалерийских дивизий, храбро воевали, проявляя массовый героизм и мужество. 262 казака удостоены звания Героя Советского Союза.

И в современной истории защита Отечества является главным делом в жизни казаков. Они первыми пришли на помощь жителям Крыма, заняли оборону на Чонгаре, Турецком валу, Перекопе. Во время референдума казаки занимались охраной зданий Правительства и Дома Советов в Симферополе. Приблизили Крымскую Весну.

Одними из первых они ушли в зону боевых действий на Донбассе. Около 16 тысяч казаков из 13 казачьих добровольческих отрядов выполняют поставленные задачи на ответственных участках спецоперации: Кинбурнской косе, Марьинке, Соледаре, Артемовске. К государственным наградам представлены более 600 казаков, из них награждены уже 175.

В память о жертвах расказачивания в войсковых казачьих обществах ежегодно проводятся поминовения. В войсковых храмах в этот день проходят службы.

Для казака помнить — значит быть достойным предков и посвящать им свои победы.

Атаман Всероссийского казачьего общества казачий генерал Н. А. Долуда