Педиатр назвала наиболее опасные для детей игрушки: конструктор из магнитов и гидрогелевые шарики

Педиатр Ольга Татаркина рассказала, какие игрушки не стоит покупать детям. По данным специалиста, самую большую угрозу представляют конструкторы из магнитов.

Как объяснила эксперт, ребёнок способен употребить детали, из-за чего повредятся стенки кишечника или желудка. Вместе с этим педиатр порекомендовала не давать малышам игрушечные пистолеты с пульками, арбалеты, шашки, сабли и кинжалы.

Также Татаркина предупредила, что дети могут получить раны из-за пропеллеров. Ещё врач указала на опасность гидрогелевых шариков. Они увеличиваются и застревают в носу, дыхательных путях, отметила специалист.

"Если вы не хотите нанести вред психике своего чада, не дарите кукол-монстров", — добавила эксперт, слова которой приводит Life.ru.

Ранее педиатр сообщила, что насморк у ребёнка является признаком острой респираторной инфекции.

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