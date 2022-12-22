Путин признался, что верит в Деда Мороза

Президент России Владимир Путин поговорил с девочкой о вере в Деда Мороза во время посещения выставочной зоны молодёжных проектов Дома молодежи в Манеже.

Ребёнок спросил у лидера страны, верит ли он в Деда Мороза.

"Конечно. Все нормальные приличные люди должны верить в Дедушку Мороза. Так что мы с тобой единомышленники", — ответил глава государства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.