В Подмосковье с подозрением на менингит госпитализировано 12 белорусов

В подмосковной Истре были доставлены в больницу 12 белорусов, работающих на предприятии, на котором была зарегистрирована вспышка менингита.

В посольстве Белоруссии в РФ рассказали, что один из заболевших скончался, хотя официального подтверждения этой информации пока нет.

Один из госпитализированных белорусов находится в тяжёлом состоянии, ещё у восьми граждан — состояние среднетяжёлое.

"Двенадцать граждан Беларуси были госпитализированы в лечебные учреждения России с подозрением на менингит. У двоих диагноз не подтвердился, восемь находятся в состоянии средней тяжести, один — в тяжелом состоянии. По неподтвержденной пока официально информации, один из госпитализированных белорусских граждан сегодня скончался", — сказано в сообщении посольства.

Ранее СМИ написали о массовом заболевании менингитом, которое охватило сотрудников склада компании Ozon в Подмосковье. Сообщалось, что всего речь идёт о 30 заболевших, которые были госпитализированы, а некоторые даже попали в реанимацию. Правда, представители компании эту информацию не подтвердили, уточнив, что заболевших менингитом всего несколько человек, а не несколько десятков.

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