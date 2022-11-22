Московские педагоги расскажут о преподавании русского языка как иностранного

Педагоги из Москвы примут участие в международной конференции. Она пройдет в Ташкенте и Витебске. Также для зрителей организуют онлайн-трансляцию.

Главной темой мероприятия будет "Мировые практики преподавания русского языка как иностранного. Эффективные подходы и социокультурный контекст". Так же эксперты расскажут о новых технологических решениях для обучения русскому языку и литературе.

Российские учителя обменяются опытом с зарубежными коллегами из Узбекистана, Белоруссии, Китая, Республики Корея и Турции.

Конференции будет интересна не только учителям, но школьникам и студентам.

"В Ташкенте и Витебске педагоги из московских школ и вузов поделятся с иностранными коллегами лучшими практиками преподавания русского языка как иностранного. Отдельное внимание обратим на цифровые решения, онлайн-платформы, применяемые в системе столичного образования. Кроме того, преподаватели Центра педагогического мастерства подготовили научно-популярные лекции, образовательную программу для школьных учителей Узбекистана и Беларуси, интеллектуальные игры для местных школьников — у всех участников конференции будет возможность по-новому взглянуть на русский язык, сделать его изучение более интересным для себя", — рассказал директор Центра педагогического мастерства Артем Шишов.

Специалисты из иностранных делегаций покажут разработанные образовательные практики. К экспертам присоединятся представители корейского Университета Сонгюнгван и Государственного института русского языка им. А. С.Пушкина, так же по видеосвязи делиться своим опытом будут специалисты из Китайского нефтяного университета и Чанчуньского университета.

После конференции будет выпущен сборник с методическими материалами, посвященный лучшим представленным практикам.

Такие встречи полезны для руководителей образовательных организаций, вузы-участники конференции и центр педагогического мастерства показали мастер-классы, предназначенные как для учителей русского языка так и для руководителей образовательных организаций, студентов и школьников.

В программе предусмотрены обучающие мероприятия для преподавателей, учителей и методистов системы образования.

А сами школьники смогут проверить свои знания во время авторской интеллектуальной игры. А для тех, кто увлечён познанием русского языка организованы научно-популярные мастер-классы, на котором можно будет наглядно разработать и защитить собственный образовательный формат.