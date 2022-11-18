МЧС: около 4,8 млн беженцев прибыли в РФ с территории Украины и ДНР

Как сообщает замглавы МЧС Анатолий Супруновский, на территорию России прибыли порядка 4,8 млн человек из Украины и ДНР. Приём беженцев начался 18 февраля 2022 года.

"Через пункты пропуска на территорию РФ прибыли свыше 4 млн 790 тыс. человек, в том числе более 712 тыс. детей", — заявил он на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека, посвященного защите прав человека в сфере миграции.

Беженцам оказывается единовременная финансовая помощь. Супруновский сообщает: всего выплат осуществлено на сумму 11 млрд 100 млн рублей. Также он отметил, что МЧС РФ оказывает помощь по возвращению беженцев домой бесплатно:

"Люди дают свои адреса, коллеги смотрят, цел дом, есть человеку где жить, есть куда возвращаться, и там безопасно. Тогда организованно, с помощью РЖД мы перевозим туда людей".