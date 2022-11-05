Польские власти заявили, что со следующего года украинские беженцы, которые находятся в местах коллективного проживания, будут вынуждены оплачивать стоимость размещения.
В январе украинцам придёт счёт в размере 50 процентов от общей стоимости, но не более 40 злотых в день. Затем расценки увеличатся на 25 процентов.
"С 1 мая 2023 года украинские беженцы, пребывающие в Польше более 180 дней, будут оплачивать 75 процентов стоимости проживания, но не более 60 злотых", — сообщает Money.pl.
В польском МВД отметили, что от оплаты освобождаются люди, которые не могут работать по медицинским показаниям или в силу возраста. Идея Варшавы вызвала обеспокоенность у украинцев, поскольку у многих из них до сих пор нет стабильного дохода.
"У некоторых нет шансов стать самостоятельными. Воспитывают по трое и даже четверо детей разного возраста, которые учатся в разных учреждениях", — отметила одна из беженок в беседе с Money.pl.
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