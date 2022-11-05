Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Источник: в ЛНР задержаны 20 пособников СБУ
Американцы потребовали объявить Байдену импичмент после шутки про дробовик
11-й полк НМ ДНР ликвидировал пулемётную позицию ВСУ на сложнейшем участке СВО
Столтенберг: НАТО не планирует размещать ядерное оружие в Швеции и Финляндии
Le Figaro: французские солдаты в Румынии мёрзнут, голодают и страдают от клопов
Военные России уничтожили пять греческих БМП сразу после передачи Киеву
Салливан в Киеве 4 ноября мог настаивать на взятии ВСУ паузы в боевых действиях
Рогов: боевики Зеленского нанесли артиллерийский удар по церкви на Запорожье
Лукашенко: украинцам мало не покажется, если они пойдут на Белоруссию

Money.pl: украинские беженцы будут платить за проживание в Польше с 2023 года

Мир

Польские власти заявили, что со следующего года украинские беженцы, которые находятся в местах коллективного проживания, будут вынуждены оплачивать стоимость размещения.

Money.pl: украинские беженцы будут платить за проживание в Польше с 2023 года

В январе украинцам придёт счёт в размере 50 процентов от общей стоимости, но не более 40 злотых в день. Затем расценки увеличатся на 25 процентов.

"С 1 мая 2023 года украинские беженцы, пребывающие в Польше более 180 дней, будут оплачивать 75 процентов стоимости проживания, но не более 60 злотых", — сообщает Money.pl.

В польском МВД отметили, что от оплаты освобождаются люди, которые не могут работать по медицинским показаниям или в силу возраста. Идея Варшавы вызвала обеспокоенность у украинцев, поскольку у многих из них до сих пор нет стабильного дохода.

"У некоторых нет шансов стать самостоятельными. Воспитывают по трое и даже четверо детей разного возраста, которые учатся в разных учреждениях", — отметила одна из беженок в беседе с Money.pl.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Мария Карева, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Минобороны: разведка ВС РФ выявила и ликвидировала группу иностранных наёмников

Разведчики ВС РФ уничтожили украинских военных и группу иностранных наёмников в зоне СВО.

Минобороны: разведка ВС РФ выявила и ликвидировала группу иностранных наёмников
МК: причиной большого количества польских наёмников в рядах ВСУ стали СМИ Польши
Мир. Новости мира
МК: причиной большого количества польских наёмников в рядах ВСУ стали СМИ Польши
Мир. Новости мира
МК: партия демократов США готовит священные жертвы к выборам 8 ноября 2022 года
Силовые структуры
Сивков: мобильная установка для ракеты "Циркон" сделает её неуязвимой для ПВО
Любовь Степушова После России США заставят Германию разрушить отношения и с Китаем Любовь Степушова Сергей Лебедев "Великая Румыния" строится на американских штыках для вторжения на Украину Сергей Лебедев Ольга Лебедева США признались: на Украине есть американские войска Ольга Лебедева
Мир. Новости мира
Немецкие пользователи ужаснулись заявлению Бербок о Путине: "Катастрофа"
Силовые структуры
Mash: элитная 95-я десантно-штурмовая бригада ВСУ испытывает нехватку вооружений
TAC: офицер Пентагона назвал Россию непобедимой для США и НАТО
Мир. Новости мира
TAC: офицер Пентагона назвал Россию непобедимой для США и НАТО
Последние материалы
Money.pl: украинские беженцы будут платить за проживание в Польше с 2023 года
Американцы потребовали объявить Байдену импичмент после шутки про дробовик
11-й полк НМ ДНР ликвидировал пулемётную позицию ВСУ на сложнейшем участке СВО
Столтенберг: НАТО не планирует размещать ядерное оружие в Швеции и Финляндии
Le Figaro: французские солдаты в Румынии мёрзнут, голодают и страдают от клопов
Военные России уничтожили пять греческих БМП сразу после передачи Киеву
Салливан в Киеве 4 ноября мог настаивать на взятии ВСУ паузы в боевых действиях
Рогов: боевики Зеленского нанесли артиллерийский удар по церкви на Запорожье
Лукашенко: украинцам мало не покажется, если они пойдут на Белоруссию
Подоляк отверг возможность мирных переговоров с Россией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников