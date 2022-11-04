Захар Прилепин создаёт свой батальон и отправляется на СВО

Писатель Захар Прилепин, ранее принимавший участие в боевых действиях в ДНР, снова отправляется на фронт.

Об этом со ссылкой на источник из окружения сопредседателя партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" сообщает Украина. ру. По данным издания, Прилепин подписал контракт с Росгвардией.

Источник портала напомнил, что "он (Прилепин) — нижегородский омоновец", воевал в ДНР в звании майора. Теперь он подполковник и набирает отряд добровольцев, который уже начал боевое слаживание.

"Куда и когда отряд будет отправлен, неизвестно. Это будет сохраняться в тайне, так как все понимают, что украинцы объявят охоту на Прилепина", — сказал анонимный источник.

Как уточняет Украина. ру, в Росгвардии эту информацию подтвердили, уточнив, что примерно месяц назад писатель "договорился с руководством о создании добровольческого подразделения", командиром которого будет дончанин Сергей Завдовеев (позывной "Француз").