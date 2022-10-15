Садальский о разрешении вывозить деньги из страны: "Остаётся наличка чемоданами"

Станислав Садальский прокомментировал позволение вывозить деньги из России в виде наличности.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" увидел в разрешении отправлять наличность за рубеж "измену".

"Счета за бугром заблокированы и арестованы, остаётся наличка чемоданами… Внимание — по многочисленным просьбам трудящихся, разрешили выводить деньги из страны", — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге.

Актёр задаётся вопросом, кто лоббировал подобный закон.

"Не удивлюсь, если в один прекрасный день всё руководство современной России окажется за рубежом с государственной казной", — высказал свои опасения Садальский.

Ранее Станислав Садальский назвал отличительные черты современной российской власти.