Станислав Садальский прокомментировал позволение вывозить деньги из России в виде наличности.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" увидел в разрешении отправлять наличность за рубеж "измену".
"Счета за бугром заблокированы и арестованы, остаётся наличка чемоданами… Внимание — по многочисленным просьбам трудящихся, разрешили выводить деньги из страны", — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге.
Актёр задаётся вопросом, кто лоббировал подобный закон.
"Не удивлюсь, если в один прекрасный день всё руководство современной России окажется за рубежом с государственной казной", — высказал свои опасения Садальский.
Ранее Станислав Садальский назвал отличительные черты современной российской власти.
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