Александр Толмачёв: "Волонтёры теперь под защитой государства"

Государственная Дума приняла в третьем, итоговом чтении закон о компенсациях волонтёрам. Документ предусматривает выплату компенсаций, если жизни и здоровью волонтëров будет нанесëн вред.

Александр Толмачёв, депутат Госдумы, заместитель секретаря Московского областного регионального отделения партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" и один из соавторов законопроекта, отметил: "Теперь соцзащита волонтёрам обеспечена. И не только во время СВО. Ребята рискуют жизнями, оказывая помощь другим и в мирной обстановке: поисковики, помощники пожарных, работники "красных зон" больниц. А если при выполнении общественно значимой деятельности есть риск, то должны быть социальные гарантии".

Лидер подмосковных молодогвардейцев отметил, что с начала СВО на освобождённых территориях работают 24 активиста МГЕР: сопровождают, принимают и разгружают гуманитарные грузы, помогают пенсионерам, ветеранам и детям, разбирают завалы, буквально только что приняли участие в обеспечении референдумов по вхождению областей и республик Новороссии в состав РФ.

Александр Толмачёв: "Добровольцы и волонтёры нужны. Всем, кто сейчас творит добро, — большой привет! И сегодня в стенах Госдумы мы помогаем тем, кто помогает".