В Волгоградской области, в Палласовском районе местные жители в штыки встречают россиян, которые пытаются уехать в Казахстан, избежав таким образом частичной мобилизации.
Как пишет novostivolgograda.ru, тем гражданам, которые прибыли сюда, желая пересечь границу с Казахстаном, разбивают автомобили, или снимают их машины на видео, которые впоследствии выкладывают в интернет с подписью "трусы".
Кроме того, пытающимся выехать за границу местные продавцы отказываются продавать продукты.
Ещё 25 сентября в Палласовском районе, с которым граничит Казахстан, появились длинные очереди из авто, на которых жители Москвы, Ростова, Краснодара и Крыма стараются уехать в соседнюю страну.
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