В Волгоградской области разбивают машины тем, кто пытается сбежать за границу

В Волгоградской области, в Палласовском районе местные жители в штыки встречают россиян, которые пытаются уехать в Казахстан, избежав таким образом частичной мобилизации.

Как пишет novostivolgograda.ru, тем гражданам, которые прибыли сюда, желая пересечь границу с Казахстаном, разбивают автомобили, или снимают их машины на видео, которые впоследствии выкладывают в интернет с подписью "трусы".

Кроме того, пытающимся выехать за границу местные продавцы отказываются продавать продукты.

Ещё 25 сентября в Палласовском районе, с которым граничит Казахстан, появились длинные очереди из авто, на которых жители Москвы, Ростова, Краснодара и Крыма стараются уехать в соседнюю страну.