Глава RT Маргарита Симоньян привела примеры того, как в России не соблюдают правила частичной мобилизации, нарушая возрастной ценз и другие установленные условия призыва.
Журналистка рассказала, что в редакцию RT пришло более 700 жалоб, касающихся проведения частичной мобилизации. Чаще всего люди жалуются на то, что сотрудники военкоматов не соблюдают возрастные ограничения при наборе призывников для участия в спецоперации на Украине.
"Правило, что мобилизовываться в первую очередь должны солдаты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 35 лет, а также младшие офицеры до 45 лет и старшие офицеры до 60 лет, не соблюдается", — написала телеведущая в своём микроблоге.
Симоньян рассказала, как Краснодарском крае призвали 41-летнего рядового без боевого опыта. В Москве, по её словам, 36-летнего отца троих детей приписали к 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. В Курганской области мобилизовали 49-летнего рядового механика с рядом заболеваний. В Новосибирской области отправляют на фронт людей от 35 лет и старше.
Ранее военком города Назарово Красноярского края Олег Тихончук объяснил, что мобилизовывать будут вне зависимости от военного опыта и категории годности.
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