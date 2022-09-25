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Симоньян рассказала о вопиющих нарушениях правил частичной мобилизации в РФ

Общество

Глава RT Маргарита Симоньян привела примеры того, как в России не соблюдают правила частичной мобилизации, нарушая возрастной ценз и другие установленные условия призыва.

Симоньян рассказала о вопиющих нарушениях правил частичной мобилизации в РФ

Журналистка рассказала, что в редакцию RT пришло более 700 жалоб, касающихся проведения частичной мобилизации. Чаще всего люди жалуются на то, что сотрудники военкоматов не соблюдают возрастные ограничения при наборе призывников для участия в спецоперации на Украине.

"Правило, что мобилизовываться в первую очередь должны солдаты, старшины, прапорщики и мичманы в возрасте до 35 лет, а также младшие офицеры до 45 лет и старшие офицеры до 60 лет, не соблюдается", — написала телеведущая в своём микроблоге.

Симоньян рассказала, как Краснодарском крае призвали 41-летнего рядового без боевого опыта. В Москве, по её словам, 36-летнего отца троих детей приписали к 27-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде. В Курганской области мобилизовали 49-летнего рядового механика с рядом заболеваний. В Новосибирской области отправляют на фронт людей от 35 лет и старше.

Ранее военком города Назарово Красноярского края Олег Тихончук объяснил, что мобилизовывать будут вне зависимости от военного опыта и категории годности.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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