В настоящий момент военкоматы присылают предварительные заочные оповещения, что может приводить к единичным ошибкам, рассказал замгубернатора Забайкальского края Александр Костенко.
Все данные можно проверить и уточнить, лично явившись в военкомат, пояснил он. На месте можно документально подтвердить, что человек не подходит под параметры частичной мобилизации.
"Не служившие в армии не мобилизуются. Многодетные отцы не мобилизуются. Не подходящие по возрасту не мобилизуются", — уточняется в пресс-релизе, опубликованном правительством региона.
Костенко добавил, что в Забайкалье уже зафиксировано несколько случаев, когда повестку вручили тому, кого не коснётся частичная мобилизация.
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