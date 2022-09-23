Россиян предупредили, что могут прислать повестку по ошибке

В настоящий момент военкоматы присылают предварительные заочные оповещения, что может приводить к единичным ошибкам, рассказал замгубернатора Забайкальского края Александр Костенко.

Все данные можно проверить и уточнить, лично явившись в военкомат, пояснил он. На месте можно документально подтвердить, что человек не подходит под параметры частичной мобилизации.

"Не служившие в армии не мобилизуются. Многодетные отцы не мобилизуются. Не подходящие по возрасту не мобилизуются", — уточняется в пресс-релизе, опубликованном правительством региона.

Костенко добавил, что в Забайкалье уже зафиксировано несколько случаев, когда повестку вручили тому, кого не коснётся частичная мобилизация.