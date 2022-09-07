Тренер Соловьёва о синяках на лице журналиста: спарринг с женой

Стало известно о происхождении ссадин на лице Владимира Соловьёва.

Выход в эфир Соловьёва со следами насилия на лице вызвал вопросы зрителей. Публика шутила, что до телеведущего добралась Алла Пугачёва, которая после своего возвращения в Россию обещала "набить морду одному человеку".

Telegram-канал Baza связался с тренером журналиста по карате Михаилом Рябко. Он подтвердил, что телеведущий недавно участвовал в спаррингах по "бесконтактному бою". Он отметил, что "возможно, что-то такое вылезло на лице".

"Владимир такой мужик, что сам на кого хочешь насядет", — сказал Рябко.

Тренер пошутил, что не исключено, что ссадины на лице Соловьёва появились в результате спарринга с женой.