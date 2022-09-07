Соловьёв вышел в эфир с синяком под глазом после угроз Пугачёвой "набить морду"

Телеведущий Владимир Соловьёв провёл свою передачу с фингалом под глазом. На вопрос, откуда увечье, журналист ответил: "Не ваше собачье дело".

В эфире Соловьёв появился со следами насилия на лице. Объяснять происхождения синяка телеведущий не стал. На вопросы он ответил грубо и уклончиво.

Публика вспомнила, что вернувшаяся в Россию Алла Пугачёва обещала "набить морду одному человеку". Совпадение показалось зрителям забавным.

"Алла Борисовна поставила?" — спрашивали интернет-пользователи.

Поклонники Примадонны решили, что народная артистка СССР хотела физически воздействовать именно на Соловьёва, который не раз критиковал Максима Галкина за его позицию по поводку проведения спецоперации на Украине.