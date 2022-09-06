Никита Михалков обвинил в клевете режиссёра Виталия Манского. Председателю Союза кинематографистов РФ не понравилось обвинение коллеги в воровстве.
О том, что Михалков решил искать защиты у правоохранительных органов, сообщила Ксения Собчак, которая проходит свидетелем по уголовному делу.
Юрист Павел Астахов объяснил, что заявление на Манского поступило не только от Михалкова, но и от других людей, которых режиссёр упоминал в своём интервью.
Адвокат отметил, что Никита Сергеевич борется за правду, желая, чтобы она восторжествовала. Он призвал Манского перед судом ответить за свои слова.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Захват бойцами ВСУ села Высокополье в Херсонской области "ничего не даст". Оно переходило из рук в руки с марта.