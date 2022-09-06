Астахов о заявлении Михалкова на режиссёра Манского: "Борется за правду"

Никита Михалков обвинил в клевете режиссёра Виталия Манского. Председателю Союза кинематографистов РФ не понравилось обвинение коллеги в воровстве.

О том, что Михалков решил искать защиты у правоохранительных органов, сообщила Ксения Собчак, которая проходит свидетелем по уголовному делу.

Юрист Павел Астахов объяснил, что заявление на Манского поступило не только от Михалкова, но и от других людей, которых режиссёр упоминал в своём интервью.

Адвокат отметил, что Никита Сергеевич борется за правду, желая, чтобы она восторжествовала. Он призвал Манского перед судом ответить за свои слова.