Глава Олимпийского комитета РФ о причинах развода дочери: "Любовь к Родине"

Глава Олимпийского комитета РФ Станислав Поздняков сообщил что его дочь, двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова, разводится с мужем, который решил жить в США.

Поздняков подтвердил, что его наследница решила расторгнуть брак с саблистом, четырехкратным чемпионом мира среди юниоров, Константином Лохановым. Спортсмен уже несколько месяцев проживает в США и не собирается возвращаться в Россию.

"Я подтверждаю информацию. Считаю, что воспитание и любовь к Родине позволили Софии не разделить печальную участь "испуганных любителей малинового фраппе и желтых самокатов". Семья и близкие друзья оказывают ей всю необходимую моральную поддержку", — цитирует слова президента ОКР "Матч ТВ".

Ранее сообщалось, что дочь сенатора от Югры Эдуарда Исаева заявила, что создаёт движение против спецоперации на Украине под названием "Сила Любви". Отец девушки сказал, что его наследница "продала отца, семью, Родину".