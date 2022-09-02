На осенних выборах москвичи смогут выиграть автомобили "Нива" за 900 тыс. рублей

На выборах муниципальных депутатов, которые пройдут с 9 по 11 сентября, среди жителей Москвы разыграют 100 автомобилей "Нива".

По словам президента Московской торгово-промышленной палаты Владимира Платонова, стоимость каждой машины составит около 900 тысяч рублей.

"Выбирая "Ниву", мы еще раз подтверждаем нашу приверженность поддержке отечественных производителей", — пояснил он в интервью ТАСС.

Также москвичи смогут выиграть промокоды на сумму от 3 тысяч до 10 тысяч рублей и получить скидку в торговых и развлекательных заведениях столицы.