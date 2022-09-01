Журналисты встретили Аллу Пугачёву, идущую на школьную линейку. Примадонна призналась представителям СМИ, что вернулась в РФ, чтобы расправиться с одним человеком.
Певица, направляющаяся в Первую Московскую гимназию, где учатся её дети, ответила на вопрос журналистов о своих планах. Народная артистка СССР провожала Гарри и Лизу на школьный праздник в честь Дня знаний.
"Много чего… Морду набить одному человеку", — цитирует слова Пугачёвой издание Super.ru.
Певица не уточнила, с кем она намерена свести счёты. В Израиле она пообещала навестить протоиерея Андрея Ткачёва, который заявил, что после отъезда исполнительницы за рубеж в стране "воздух очистился". Звезда назвала священнослужителя богохульником.
Пугачёва написала также пост в социальных сетях, адресованный телеведущему Владимиру Соловьёву. Артистка объяснила. что ей жаль Володю, так как он может "лопнуть от злости и хамства".
Максим Галкин пока не вернулся в Россию. Шоумен продолжает успешно гастролировать по миру.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.