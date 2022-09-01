Пугачёва на школьной линейке пообещала "набить морду" одному человеку

Журналисты встретили Аллу Пугачёву, идущую на школьную линейку. Примадонна призналась представителям СМИ, что вернулась в РФ, чтобы расправиться с одним человеком.

Певица, направляющаяся в Первую Московскую гимназию, где учатся её дети, ответила на вопрос журналистов о своих планах. Народная артистка СССР провожала Гарри и Лизу на школьный праздник в честь Дня знаний.

"Много чего… Морду набить одному человеку", — цитирует слова Пугачёвой издание Super.ru.

Певица не уточнила, с кем она намерена свести счёты. В Израиле она пообещала навестить протоиерея Андрея Ткачёва, который заявил, что после отъезда исполнительницы за рубеж в стране "воздух очистился". Звезда назвала священнослужителя богохульником.

Пугачёва написала также пост в социальных сетях, адресованный телеведущему Владимиру Соловьёву. Артистка объяснила. что ей жаль Володю, так как он может "лопнуть от злости и хамства".

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