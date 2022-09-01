Алла Пугачёва ответила Владимиру Соловьёву, который раскритиковал певицу за то, что она вернулась в Россию.
Примадонна отреагировала на слова Соловьёва, который заявил, что Алла Борисовна вернулась на родину, так как у неё якобы закончились деньги.
Телеведущий упрекнул народную артистку СССР в том, что она "не заметила" высказываний Максима Галкина, выступающего против спецоперации на Украине.
Пугачёва опубликовала короткий пост в своём микроблоге.
"Жаль Володю, так и лопнуть можно от злости и хамства", — написала певица.
Ранее Соловьёв прокомментировал возвращение Примадонны в РФ словами: "Вы зачем всё это дерьмо тащите обратно в Россию?"
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.