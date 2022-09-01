Пугачёва обратилась к Соловьёву: "Лопнуть можно от злости"

Алла Пугачёва ответила Владимиру Соловьёву, который раскритиковал певицу за то, что она вернулась в Россию.

Примадонна отреагировала на слова Соловьёва, который заявил, что Алла Борисовна вернулась на родину, так как у неё якобы закончились деньги.

Телеведущий упрекнул народную артистку СССР в том, что она "не заметила" высказываний Максима Галкина, выступающего против спецоперации на Украине.

Пугачёва опубликовала короткий пост в своём микроблоге.

"Жаль Володю, так и лопнуть можно от злости и хамства", — написала певица.

Ранее Соловьёв прокомментировал возвращение Примадонны в РФ словами: "Вы зачем всё это дерьмо тащите обратно в Россию?"