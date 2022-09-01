Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Рогов заявил, что смертников Зеленского не пустили на Запорожскую АЭС
Рожин высмеял секретность, которую хранит Киев по поводу контрнаступления
Специалисты МАГАТЭ прибыли на Запорожскую АЭС
Скалецкий: Европе грозит уничтожение, если Запорожская АЭС взорвётся
Клупов назвал замахнувшихся на Запорожскую АЭС диверсантов "смертниками"
МО: ВСУ провалили атаку на Харьковском направлении и потеряли 50 солдат
МО РФ: ВСУ при атаке на Николаево-Криворожском направлении потеряли 350 солдат
Соловьёв выступил перед детьми: "Русский человек готов умереть за высшую цель”
Киев впервые косвенно признал провал контрнаступления и объявил день траура

Пугачёва обратилась к Соловьёву: "Лопнуть можно от злости"

Общество

Алла Пугачёва ответила Владимиру Соловьёву, который раскритиковал певицу за то, что она вернулась в Россию.

Примадонна отреагировала на слова Соловьёва, который заявил, что Алла Борисовна вернулась на родину, так как у неё якобы закончились деньги.

Телеведущий упрекнул народную артистку СССР в том, что она "не заметила" высказываний Максима Галкина, выступающего против спецоперации на Украине.

Пугачёва опубликовала короткий пост в своём микроблоге.

"Жаль Володю, так и лопнуть можно от злости и хамства", — написала певица.

Ранее Соловьёв прокомментировал возвращение Примадонны в РФ словами: "Вы зачем всё это дерьмо тащите обратно в Россию?"

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Общество
Скончался Михаил Горбачёв

В Москве после продолжительной болезни скончался Михаил Горбачёв. Первому и единственному президенту СССР был 91 год.

Скончался Михаил Горбачёв
Ераносян: Польша заберёт пять воеводств у Украины и плевать захочет на Германию
Мир. Новости мира
Ераносян: Польша заберёт пять воеводств у Украины и плевать захочет на Германию
Силовые структуры
Бекман: НАТО понимает, что Киев проиграл, поэтому готовит новую войну
Общество
В смерти Горбачева увидели мистическое совпадение
Анастасия Жукова Роскосмос готовит перевалочный пункт для миссий к Луне Анастасия Жукова Сергей Лебедев СССР больше нет, России пора вернуться к лозунгу "Православие — самодержавие — народность" Сергей Лебедев Александр Трубин Иран ведёт США к восстановлению ядерной сделки Александр Трубин
Мир. Новости мира
Эксперт: РФ готова дать Турции жёсткий отпор всеми силами
Мир. Новости мира
Артиллерия "Отважных" сожгла технику ВСУ, которую не успели спрятать в Донбассе
В ночь на 1 сентября начались позиционные бои между Харьковом и Белгородом
Силовые структуры
В ночь на 1 сентября начались позиционные бои между Харьковом и Белгородом
Последние материалы
МО РФ: ВСУ при атаке на Николаево-Криворожском направлении потеряли 350 солдат
Соловьёв выступил перед детьми: "Русский человек готов умереть за высшую цель”
Киев впервые косвенно признал провал контрнаступления и объявил день траура
Рогов: британские спецслужбы контролировали штурм ЗАЭС украинскими диверсантами
Баранец о цели десанта ВСУ в Энергодаре: "Сделать всё, чтобы АЭС закипела"
Аналитики ISW назвали провальное украинское контрнаступление "уловкой" ВСУ
Машина главы МАГАТЭ проехала блокпост освобождённой Запорожской области
Кедми: делегация МАГАТЭ на Запорожской АЭС несёт опасность для России
Макрон указал на важность продолжения диалога с Россией
Боевики ВСУ отброшены на Херсонском направлении со значительными потерями
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников