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Мальдивы стали лидерами в топе островов для путешествий россиян

Общество

Мальдивы заняли лидирующую позицию по количеству бронирований среди островных направлений Индийского океана, сообщили в АТОР.

Конкурировать с островами пытаются Сейшелы и Маврикий.

Так, согласно информации, лидеры продаж распределились следующим образом:

  • Мальдивы — 60-65% туров,
  • Сейшелы — 25% туров,
  • Маврикий — 5-10% туров.

"По данным министерства туризма Мальдивской республики, по состоянию на 17 августа было зарегистрировано более 114 тысяч прибытий из России (примерно на треть меньше, чем годом ранее). По турпотоку гости из нашей страны на третьем месте, уступая Индии и Великобритании", — пишет РИА Новости на основе исследований.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Наталия Красовская
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