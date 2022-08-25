Мальдивы заняли лидирующую позицию по количеству бронирований среди островных направлений Индийского океана, сообщили в АТОР.

Конкурировать с островами пытаются Сейшелы и Маврикий.

Так, согласно информации, лидеры продаж распределились следующим образом:

"По данным министерства туризма Мальдивской республики, по состоянию на 17 августа было зарегистрировано более 114 тысяч прибытий из России (примерно на треть меньше, чем годом ранее). По турпотоку гости из нашей страны на третьем месте, уступая Индии и Великобритании", — пишет РИА Новости на основе исследований.