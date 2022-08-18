Сергей Илюха: существуют риски включения алкоголя в список параллельного импорта

Член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха рассказал о существующих рисках включения алкоголя в список параллельного импорта.

По словам Илюхи, при параллельном импорте поставщиком товара является фирма из дружественной страны, в которую он поступил с согласия производителя. Далее он передаётся российскому импортёру. Однако как доказать законное происхождение алкоголя и получить качественную алкогольную продукцию? В беседе с Телеканалом "360" Илюха заявил, что эта проблема может быть решена, если обращать внимание на надёжность поставщиков.

По его мнению, параллельный импорт не повлияет на стоимость алкогольной продукции.