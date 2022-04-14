В России резко растёт спрос на алкогольные напитки

Торговые сети фиксируют растущий спрос на алкогольные напитки в последние месяцы, сообщает РБК, ссылаясь на исследование компании NielsenIQ. В первую очередь это касается пива, водки и джина.

Как утверждается в исследовании, особенно резко вырос спрос на джин: этот показатель более чем в полтора раза превышает прошлогодние значения. Водка и пиво показали более умеренный рост в 8-15%.

Пик продаж пришёлся на середину марта, с 13 по 20 число. К началу апреля эти цифры сократились, но по-прежнему существенно превышают прошлогодние показатели. Более того, тенденции к серьёзному сокращению продаж спиртных напитков пока нет. При этом ажиотажный спрос на гречку, сахар и другие товары бакалеи серьёзно упал.

Рост потребления алкоголя сочетается с уходом ряда мировых брендов в этой отрасли с российского рынка. В частности, об этом заявила компания Carlsberg, владелец российского концерна «Балтика».