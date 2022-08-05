Эксперт Ларин: покупать товары для школьников дешевле в маркетплейсах

Член Общественной палаты Московской области Марина Кондратович и исполнительный директор операционного партнёра маркетплейсов XWAY Антон Ларин рассказали, как уменьшить расходы на покупку школьного набора.

"Заказывая комплексно контурные карты, атласы, дневники, канцелярию сразу на один-два класса, можно прийти к существенной экономии", — сказала Кондратович, слова которой передаёт интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Ларин посоветовал россиянам приобретать товары для учеников через онлайн-платформы. При такой системе пользователь может выбрать дешёвый продукт с нормальным качеством, отметил эксперт. По его словам, бизнесмены используют маркетплейсы, чтобы избавиться от прошлогодней коллекции.