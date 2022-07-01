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На ПМЮФ обсуждают новые законы, которые расширят права жертв при самообороне

Общество

Дискуссия о расширении пределов необходимой самообороны проходит на Петербургском международном юридическом форуме.

На ПМЮФ обсуждают новые законы, которые расширят права жертв при самообороне

Как и что можно считать допустимым в вопросе отстаивания своей физической "целостности и безопасности"?

Согласно закону, границы допустимой обороны считаются превышенными, если жертва нападения, отвечая агрессору, причинила ему существенно больший вред, чем он сам мог бы устроить своими действиями.

В качестве примера — стрельба из травматического пистолета в безоружного нападающего, действующего только кулаками, пусть и "пудовыми". В настоящее время такая самооборона "тянет" на ст.114 УК РФ.

Хотя в законе прописан эффект неожиданности, когда жертва не в состоянии объективно оценить степень и характер опасности нападения, следствие и суды руководствуются не им.

Чаще всего события вокруг нападения трактуются совсем не в пользу жертвы нападения.

Фактически судебные и следственные органы не видят разницы между самообороной и нападением.

В итоге львиная доля приговоров по таким преступлениям в России — обвинительная по отношению к жертве. Если учесть еще и необходимость правильной отчетности государственных органов ("раз дело заведено, по нему нужно осудить"), у жертвы может не остаться шансов на справедливость.

При сложившемся положении вещей следует признать, что интересы пострадавшего агрессора ставятся выше, чем права изначальной жертвы.

Судьи и следователи — увы, бывает и так — не отвечают за вынесенные решения и трактуют ситуацию как удобно лично им. Как правило, они не хотят портить личную статистику из-за потенциальной отмены решений в вышестоящих инстанциях.

Так что в российском правовом поле жизненно необходимо определение признаков реальной угрозы.

Теперь можно обороняться, не дожидаясь нападения

Что характерно, в 2021 году суды оправдали менее 1% обвиняемых по различным категориям дел. Хотя не так давно Верховный суд расширил пределы допустимой самообороны.

В некоторых ситуациях теперь можно обороняться, не дожидаясь нападения, например, при вторжении в дом. Согласно ст.37 УК РФ, если преступник незаконно проник в дом, но при этом не угрожает физической расправой, защищаться однозначно можно почти чем угодно.

При этом все сомнения должны трактоваться в пользу тех, кто защищался.

Отмечается, что если превышение пределов допустимой самообороны вызывает сомнения, то рассматриваются они в пользу защищавшегося.

Также ВС отметил, что обвиняемый в превышении пределов необходимой обороны не должен доказывать свою невиновность в суде:

"При проверке доводов подсудимого о совершении общественно опасного деяния в состоянии необходимой обороны суд обязан исходить из принципа презумпции невиновности, в том числе учитывать, что подсудимый не обязан доказывать свою невиновность или наличие в его действиях признаков менее тяжкого преступления".

Нужно учитывать, что россияне часто боятся вмешиваться и оправдывают свое бездействие возможной ответственностью. Согласно изменениям, самообороной теперь считается и предотвращение преступления.

Так что ситуацию, когда обороняющиеся чаще попадают за решетку вместо нападающих по причине "превышения пределов необходимой обороны", нужно кардинально менять.

Новые пункты закона значительно расширяют границы в пользу жертв. Но оставаться в разумных пределах нужно всем без исключения.

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Автор: Александр Шторм, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Наталия Красовская
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