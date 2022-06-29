Казаки рубят виноградную лозу в тылу, пока противник ждет на фронте

Агаповские казаки провели у себя турнир рубки шашкой, называемый "Казарла". Кроме них, в мероприятии поучаствовали и представители общин из Магнитогорска и Белорецка.

Такие традиционные соревнования проходят здесь не первый год. Право блеснуть своими умениями там имеют не только члены Федерации рубки шашкой, но и любители. Как пояснил судья турнира Дмитрий Бреев, состязающиеся бьют мишени — бутылки с водой, а затем виноградную лозу. У каждого упражнения есть свои особенности, например, у стоящей вертикально бутылки нижняя часть должна остаться на месте, а верхняя — ровно срезана. Лозу же разрубают по меткам, расположенным через каждые пять сантиметров.

Все это требует самодисциплины и определенного мастерства, уровень которого показан в цвете темляка шашки — петли, веревки или кисти на задней части рукояти. Черный является признаком "высшего пилотажа". Также темляки бывают белого, желтого, красного, зеленого, синего и коричневого цветов. Поскольку все упражнения с шашкой сопряжены с некоторым риском, то, по словам казаков, на поле нужно выходить с "холодной головой", не загруженной сторонними проблемами.

После завершения соревнования участники собираются за общим столом. Чаепитие и трапеза являются частью "Казарлы", поскольку лучше позволяют показать особенности культуры казачества.

К сожалению, подобные традиции из года в год все больше приближаются к тому, чтобы стать обычным ритуалом или развлечением. Казаки, во все времена являвшиеся одним из важнейших элементов российских войск, постепенно утрачивают это значение.

Показательной стала реакция казачества на события в Донбассе. В начале конфликта воины сословия принимали активное участие в боях с националистами и обеспечении порядка в Крыму, внеся заметный вклад в общее дело. Впоследствии атаманы не раз жаловались на то, что из-за многочисленных препон не могут вернуться туда и продолжить борьбу за русский мир. С началом спецоперации они получили такую возможность, но почему-то воспользовались ею очень и очень немногие.

Большинство же ограничилось культурно-массовой работой, прославляющей казачество, или доставкой гуманитарной помощи, которую в большинстве случаев могли привозить и гражданские лица. А обладатели разноцветных темляков на шашках предпочитают нападать на бутылки с водой и виноградные лозы, а не на реальных противников, угрожающих мирным жителям Донбасса.