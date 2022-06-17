В Общественной палате выступили за создание реестра недобросовестных СМИ

Глава рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации Александр Малькевич выступил за создание в России реестра недобросовестных СМИ, дезинформирующих граждан. Об этом он рассказал ФАН в кулуарах ПМЭФ.

"России нужен реестр недобросовестных СМИ. Мы знаем, что есть СМИ, которые постоянно врут. Люди должны знать антигероев в лицо", — сказал член Общественной палаты.

Малькевич также отметил, что наказание за фейки необходимо ужесточить. Причём касаться они должны, прежде всего, авторов недостоверной информации.