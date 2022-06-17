Глава рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации Александр Малькевич выступил за создание в России реестра недобросовестных СМИ, дезинформирующих граждан. Об этом он рассказал ФАН в кулуарах ПМЭФ.
"России нужен реестр недобросовестных СМИ. Мы знаем, что есть СМИ, которые постоянно врут. Люди должны знать антигероев в лицо", — сказал член Общественной палаты.
Малькевич также отметил, что наказание за фейки необходимо ужесточить. Причём касаться они должны, прежде всего, авторов недостоверной информации.
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