Сиротам из Мариуполя организовали обзорную экскурсию по Москве

Детям из Мариуполя показали столицу России. Ребят, находящихся в непростом психологическом состоянии, пытаются зарядить положительными эмоциями от экскурсии по Москве.

Поездку для мариупольских детей организовали Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова и председатель комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Сабина Цветкова при поддержке Департамента транспорта Москвы.

Ранее для детей из Донбасса и Мариуполя в Югре собрали 13 тонн подарков в рамках акции "Подари чудо детям".

Ребята находятся на лечении и социально-психологической реабилитации в санатории "Поляны" в Подмосковье. Дети посмотрели Кремль, Красную площадь, парк "Зарядье". Они обозрели столицу РФ со смотровой площадки в Москва-сити.

"Это дети с непростой судьбой — сироты, отказники, которых мы вывезли из зон боевых действий. Контакт с ребятами установился не сразу. Но в санатории с ними работают психологи и другие специалисты, они постепенно отогреваются и начинают все больше рассказывать о себе и о своих желаниях. Об экскурсии в Москву дети попросили сами, а столичный Дептранс пришел нам на помощь", — цитирует слова Марии Львовой-Беловой Общественная Служба Новостей.

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка отметила, что ребята находятся в сложном эмоциональном состоянии. Путешествие по Москве помогло им отвлечься и порадоваться. В экскурсии приняли участие 31 ребёнок от 7 до 17 лет.