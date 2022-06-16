Власти Чехова никак не соберутся отремонтировать единственный в селе спортзал

Жители села Талалихино, находящегося в городском округе Чехов, уже два года лишены возможности заниматься спортом. Единственный в их населённом пункте спортзал на улице Спортивной, 8 нуждается в ремонте — у него протекает крыша, да и стены тоже не в самом лучшем виде. Из-за протекающей крыши под угрозой также оказалась и электропроводка.

Как пишут "Вести Подмосковья", жители уже неоднократно обращались в администрацию Чехова, прося ремонта их единственного спортобъекта, но их просьбы до настоящего момента не возымели никакого эффекта.

"Учитывая количество людей, ежедневно занимающихся спортом в стенах этого здания, и последствия, которые могут наступить в случае дальнейшего игнорирования данной проблемы администрацией г. о. Чехов, просим вас дать указание ответственному Управлению начать работы по ликвидации существующей проблемы уже сейчас, чтобы в ближайший теплый период года данная проблема была устранена", — писали жители чиновникам Чехова ещё совсем недавно, в январе 2022 года.

Чиновники привычно отвечают про отсутствие средств на ремонт, неподходящую погоду и т. д.

По этой причине любители спорта из Талалихино решили напрямую обратиться к министру физической культуры и спорта Московской области Дмитрию Абаренову. Изменится ли ситуация после этого обращения — покажет время.