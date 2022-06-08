В столице России перед посольством США появится площадь Донецкой Народной Республики.
За такое название на сайте градоначальника Москвы Сергея Собянина проголосовали 44,7% москвичей.
Отмечается, что в условиях голосования было указано, что в случае выбора этого варианта будет подобрана еще одна площадь или улица для присвоения наименования в честь Луганской Народной Республики.
Кроме того, за наименование "Площадь Защитников Донбасса" проголосовали 31,5%. У варианта "Площадь Героя России Владимира Жоги" — 8,3% голосов. Еще 15,4% горожан доверили решение специалистам.
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