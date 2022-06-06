Милонов: Единая форма для госслужащих избавит от "разодетых в шикарную одежду"

Введение единой формы для всех государственных служащих в России необходимо для того, чтобы они не имели возможности демонстрировать предметы роскоши. Такое обоснование своей инициативе дал депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с Телеканалом "360".

"Это нужно для того, чтобы госслужащие внешне более соответствовали духу госслужбы, чтобы мы не наблюдали отдельных расфуфыренных, разодетых в шикарную одежду, чтобы госслужащий формой демонстрировал, что это человек, к которому всегда можно обратиться", — объяснил парламентарий.

Он также добавил, что все расходы по изготовлению формы госслужащие должны взять на себя, не привлекая бюджетных средств.

Ранее Милонов обратился в правительство РФ с письмом о введении в стране единой формы для госслужащих, а также сенаторов и депутатов.