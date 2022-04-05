Российский парламентарий Виталий Милонов выступил за восстановление традиционной системы высшего образования в нашей стране. Депутат обратился по данному вопросу к руководителю Минобрнауки РФ Валерию Фалькову.
По словам члена Госдумы, в России активно обсуждают эффективность Болонской системы образования, при которой существует бакалавриат и магистратура. Известно, что эта форма позволяет студентам из нашей страны продолжать обучение в заведениях Евросоюза.
Как подчеркнул Милонов, многие эксперты обращают внимание на отсутствие международного сотрудничества между вузами РФ и ЕС. Также парламентарий указал на проблему признания дипломов из нашей страны за рубежом. Вместе с этим депутат отметил, что некоторые труднейшие профессии стоит осваивать через пятилетнее обучение, то есть специалитет.
"В данной связи, учитывая коренные изменения последнего времени, прошу вас рассмотреть инициативу о возвращении отечественного высшего образования к традиционной пятилетней системе", — написал Милонов в обращении министру, передаёт RT.
По мнению парламентария, данное изменение улучшит качество обучения и позволит ему быть более свободным от международной конъюнктуры. Ещё член ГД сказал, что таким образом Москва сохранит "вековое наследие российского и советского образования".
Ранее международные учёные провели исследование и выяснили, что некоторые знания и навыки уберегают стариков от опасных последствий слабоумия. В этом вопросе, например, помогают наличие высшего образования и владение иностранным языком.
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