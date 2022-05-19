Пранкеры Лексус и Вован потроллили экс-президента США Джорджа Буша-младшего, начав говорить с ним знаменитыми фразами из фильма "Брат 2".
— "Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах?"
— Да это верно.
Пранкеры также сообщили Бушу, что за ним нет правды и закончили разговор словами "Слава России!".
Джордж Буш-младший в процессе разговора ушёл от ответа на вопрос пранкеров Лексуса и Вована, была ли демонстрация миру пробирки Пауэлла поводом вторгнуться в Ирак в 2003 году.
Также в разговоре с пранкерами бывший лидер США не стал отрицать существование на Украине американских биолабораторий.
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