Лексус и Вован — Бушу: "Скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах?"

Пранкеры Лексус и Вован потроллили экс-президента США Джорджа Буша-младшего, начав говорить с ним знаменитыми фразами из фильма "Брат 2".

— "Вот скажи мне, американец, в чем сила? Разве в деньгах?" — Да это верно.

Пранкеры также сообщили Бушу, что за ним нет правды и закончили разговор словами "Слава России!".

Джордж Буш-младший в процессе разговора ушёл от ответа на вопрос пранкеров Лексуса и Вована, была ли демонстрация миру пробирки Пауэлла поводом вторгнуться в Ирак в 2003 году.

Также в разговоре с пранкерами бывший лидер США не стал отрицать существование на Украине американских биолабораторий.

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