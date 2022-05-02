Тиньков заявил, что продал свою долю в банке за копейки и опасается за жизнь

Основатель "Тинькофф Банка" Олег Тиньков пожаловался на то, что Кремль вынудил его за бесценок продать 35% акций банка "Тинькофф" за "3% от реальной стоимости".

Предприниматель дал интервью The New York Times. Он рассказал, что как только он публично выразил свою антивоенную позицию, с ним связались из Кремля с угрозой национализировать "Тинькофф", если он не расстанется со своей долей.

Он объяснил, что продал свои акции Владимиру Потанину.

"Я не мог обсуждать цену. Я был похож на заложника — ты берешь то, что тебе предлагают. Я не мог вести переговоры", — рассказал бизнесмен.

Тиньков заявил, что теперь опасается за свою жизнь, поэтому был вынужден нанять себе охрану. Об опасности его предупредили друзья со связями в российских спецслужбах.

В "Тинькофф Банке" ранее заявили, что поменяют название финансового учреждения. Это решение было принято после того, как основатель банка Олег Тиньков позволил себе негативно отозваться о спецоперации на Украине.