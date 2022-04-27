Эксперт Бендриков посоветовал при покупке дома смотреть на подвал и чердак

При покупке загородного дома необходимо осмотреть его подвал и чердак, а также внимательно изучить документы, в том числе разрешающие строительство. Об этом в беседе с Москва 24 рассказал эксперт по недвижимости Олег Бендриков.

По его словам, состояние готового дома можно оценить, спустившись в подвал и поднявшись на чердак. Именно там, как правило, появляются плесень и грибок, отметил специалист.

"Нужно выяснить, в каком состоянии фундамент, пол, нет ли плесени в подвале, на чердаке. В коттеджах нужно проверить состояние крыши: зачастую там, где она ровная, плохая гидроизоляция и начинает расти грибок", — сказал Бендриков.

Немаловажным аспектом также является документация на дом. Как заметил эксперт, часто собственники занижают реальную площадь дома, чтобы при продаже не платить высокие налоги.

Кроме того, следует обратить внимание на наличие разрешения на строительство. По словам Бендрикова, это актуально для тех строений, куда ещё не подключены коммуникации. Без соответствующих документов впоследствии не выйдет оформить дом в собственность и получить кадастровый номер, напомнил специалист.