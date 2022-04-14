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Автор Елена Былкина

Садальский о пострадавших олигархах РФ: "Нечего кубышку у них держать"

Общество

Станислав Садальский назвал арест активов российских бизнесменов за рубежом грабежом. При этом артист считает, что капиталы олигархов работали на экономику Запада.

Садальский о пострадавших олигархах РФ: "Нечего кубышку у них держать"

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" прокомментировал новость о том, что США не собираются возвращать попавшим под санкции российским бизнесменам их арестованные активы.

"С одной стороны это грабёж. С другой, нечего кубышку у них держать. Из страны средства утекать не будут. Смысла особого в отъеме нажитого непосильным трудом нет. Активы и так работали на их экономику", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Садальский предположил, что если эти средства достанутся Украине, то они отправят капиталы опять на Запад.

Ранее актёр призвал запретить российским чиновникам уезжать за границу, Он считает, что госслужащие не должны наслаждаться зарубежными курортами и навещать свои виллы.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы станислав садальский
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