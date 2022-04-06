В некрологе ЛДПР Жириновский назван великим лидером и пророком

Владимир Жириновский был одним из тех великих лидеров, которые в самые критические, страшные дни знали, что делать, что сказать и как быть, сообщается в некрологе ЛДПР.

В среду, 6 апреля после тяжелой и продолжительной болезни ушёл из жизни политик Владимир Жириновский.

В некрологе ЛДПР говорится, что к Жириновскому можно было относиться по-разному, однако никто не ставил под сомнение его весомую роль в политике России. С ним можно было не соглашаться, но правота и дальновидность политика поражали, отметили в партии.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов подчеркнул, что многие прогнозы Жириновского по поводу судеб Крыма и Украины стали пророчествами.

Вот один из прогнозов Жириновского, который он дал в 2021 году:

"Мы можем принять другую программу, а какую, вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22 год был бы годом мирным, но я люблю правду. 75 лет говорю правду. Это будет год не мирный".