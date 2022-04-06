Аксёнов вспомнил об умении Жириновского давать пророческие прогнозы

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского является невосполнимой утратой.

По его словам, многие прогнозы политика стали пророчествами, особенно это касается Крыма и Украины.

Аксёнов вспомнил, как в 2014 году Жириновский поддержал Крымскую весну и сделал многое для республики.

Глава Крыма выразил соболезнования родственникам и друзьям Владимира Вольфовича, а также его коллегам и однопартийцам.

В среду, 6 апреля спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что из жизни ушёл Жириновский.

В 2021 году Жириновский спрогнозировал спецоперацию РФ на Украине:

"Мы можем принять другую программу, а какую, вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22 год был бы годом мирным, но я люблю правду. 75 лет говорю правду. Это будет год не мирный".