Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что смерть лидера ЛДПР Владимира Жириновского является невосполнимой утратой.
По его словам, многие прогнозы политика стали пророчествами, особенно это касается Крыма и Украины.
Аксёнов вспомнил, как в 2014 году Жириновский поддержал Крымскую весну и сделал многое для республики.
Глава Крыма выразил соболезнования родственникам и друзьям Владимира Вольфовича, а также его коллегам и однопартийцам.
В среду, 6 апреля спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил, что из жизни ушёл Жириновский.
В 2021 году Жириновский спрогнозировал спецоперацию РФ на Украине:
"Мы можем принять другую программу, а какую, вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 22 год был бы годом мирным, но я люблю правду. 75 лет говорю правду. Это будет год не мирный".
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