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Автор Елена Былкина

Зюганов призвал всех "поднапрячься", чтобы денацифицировать Украину

Общество

Глава КПРФ Геннадий Зюганов в беседе с членами Молодёжного парламента объяснил, в каком случае придётся надеть шинели.

Зюганов призвал демилитаризировать и денацифицировать Украину.

"Путин объявил стратегию, за которую все проголосовали единогласно в Думе, Совете Федерации, Совете Безопасности, — демилитаризация и борьба с нацизмом и бандеровщиной. Если мы эти задачи не решим, все, кто тут сидит… вам всем придётся надеть шинели", — цитирует слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова РИА Новости.

Глава партии призвал всех "поднапрячься", чтобы решить поставленные спецоперацией задачи. Когда данные цели будут достигнуты, по словам Зюганова, можно будет строить "всё остальное".

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Автор: Елена Былкина, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
кпрф геннадий зюганов
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