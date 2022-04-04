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Автор Мирослав Марков

Der Freitag: возвращается русофобия времен Второй мировой войны

Общество

Как пишет немецкое издание Der Freitag, на фоне спецоперации России на Украине в Германию возвращается образ врага в лице русского человека. По словам автора статьи, на сегодняшний день россиян и тех, кто просто считает себя русским, заставляют извиняться или "исповедоваться", начиная от давно умерших деятелей искусства и заканчивая гражданами.

"Волей-неволей немцы соприкасались с русской культурой, что в долгосрочной перспективе размывало образ врага. Стало известно, что "русские" не такие уж "нецивилизованные", — пишет Сабина Кебир.

Однако теперь, по ее словам, процветает русофобия — таких масштабов, что было нарушено право неприкосновенности, например, собственности российских бизнесменов на Западе.

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Автор: Мирослав Марков, Куратор: Наталия Красовская
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