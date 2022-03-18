"Мосфильм" отреставрировал 12 фильмов для показа в кинотеатрах РФ

На фоне ухода из России зарубежных прокатчиков "Мосфильм" подготовил "золотую коллекцию" картин советского производства. Их будут показывать на больших экранах кинотеатров.

"Мосфильм" рекомендует к просмотру шедевры отечественного кинематографа, созданные на киностудии в разные годы.

"Мосфильм" планирует дополнять перечень кинокартин, предлагаемых кинотеатрам для показов, с учетом пожеланий зрителей и демонстраторов", — цитирует сообщении студии по производству художественных фильмов ТАСС.

В лидерах картины Андрея Тарковского: "Иваново детство" (1962 года), "Андрей Рублев" (1966 года), "Солярис" (1972 года), "Зеркало" (1974 года), "Сталкер" (1979 года). В список попали также три фильма Карена Шахназарова "Мы из джаза" (1983 года), "Курьер" (1986 года) и "Белый тигр" (2012 года) и другие.

Картины предварительно отреставрировали, улучшив качество изображения и звука. Таким образом пытаются решить проблему импортозамещения.

Ранее компания "Наше кино" уже предлагала выпустить в прокат фильмы "Брат", "Брат 2" и "Жмурки". Возникшие бреши в сфере кинопроката в России восполнят повторными показами современных картин "Холоп", "Движение вверх", "Батя".

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