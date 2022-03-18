EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Былкина

"Мосфильм" отреставрировал 12 фильмов для показа в кинотеатрах РФ

Общество

На фоне ухода из России зарубежных прокатчиков "Мосфильм" подготовил "золотую коллекцию" картин советского производства. Их будут показывать на больших экранах кинотеатров.

"Мосфильм" отреставрировал 12 фильмов для показа в кинотеатрах РФ

"Мосфильм" рекомендует к просмотру шедевры отечественного кинематографа, созданные на киностудии в разные годы.

"Мосфильм" планирует дополнять перечень кинокартин, предлагаемых кинотеатрам для показов, с учетом пожеланий зрителей и демонстраторов", — цитирует сообщении студии по производству художественных фильмов ТАСС.

В лидерах картины Андрея Тарковского: "Иваново детство" (1962 года), "Андрей Рублев" (1966 года), "Солярис" (1972 года), "Зеркало" (1974 года), "Сталкер" (1979 года). В список попали также три фильма Карена Шахназарова "Мы из джаза" (1983 года), "Курьер" (1986 года) и "Белый тигр" (2012 года) и другие.

Картины предварительно отреставрировали, улучшив качество изображения и звука. Таким образом пытаются решить проблему импортозамещения. 

Ранее компания "Наше кино" уже предлагала выпустить в прокат фильмы "Брат", "Брат 2" и "Жмурки". Возникшие бреши в сфере кинопроката в России восполнят повторными показами современных картин "Холоп", "Движение вверх", "Батя". 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Бэтмен и Морбиус не будут показывать в кинотеатрах россии
Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Sberbank
Новости
Что Зеленский хочет сказать своим странным внешним видом, объяснила имиджмейкер
Чеченские бойцы спасли сотню мирных граждан в Мариуполе, заявил Кадыров
Жена Газманова поделилась своими страхами в связи с санкциями против России
Си Цзиньпин рассказал, что является главным в вопросе Украины
Координатор Центра безопасного Интернета допустил блокировку YouTube в РФ
The Hill: Зеленский подставил Байдена, выступая перед конгрессом США
Газманов поменял фамилию в порыве патриотизма
Эксперт оценил рекомендацию Сбербанка не обновлять ПО устройств из-за кибератак
Вооружённые силы РФ взорвали стоянку с боевыми самолётами во Львове
"Мосфильм" отреставрировал 12 фильмов для показа в кинотеатрах РФ
Популярное
Мир. Новости мира
Президента Украины Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира

Европейские политики выдвинули кандидатуру президента Украины Владимира Зеленского на Нобелевскую премию мира в свете "исторических и беспрецедентных событий".

Президента Украины Зеленского выдвинули на Нобелевскую премию мира
Американская журналистка: про Украину нам всё врут, а их "Азов"* — проект НАТО
Мир. Новости мира
Американская журналистка: про Украину нам всё врут, а их "Азов"* — проект НАТО
Политика. Новости и аналитика
Россия прямо пригрозила поставить США на место
Политика. Новости и аналитика
В Одессе российские летчики нарисовали в небе символ для нацбатов
Ирина Шлионская Катастрофы приводят к быстрому старению Ирина Шлионская Людмила Черткова У нас осталось два варианта: ядерная зима или "русская весна" Людмила Черткова Усам Оздемиров Дефолт России не грозит, но и больших перемен ждать не стоит Усам Оздемиров
Экономика и бизнес
Почему Путин решил оставить Набиуллину на посту главы ЦБ
Общество
В Госдепе США объяснили, при каких условиях отменят санкций против РФ
Почему выступление Путина на концерте в Лужниках прервали — ответил Соловьёв
Общество
Почему выступление Путина на концерте в Лужниках прервали — ответил Соловьёв
Последние материалы
Чеченские бойцы спасли сотню мирных граждан в Мариуполе, заявил Кадыров
Жена Газманова поделилась своими страхами в связи с санкциями против России
Си Цзиньпин рассказал, что является главным в вопросе Украины
Координатор Центра безопасного Интернета допустил блокировку YouTube в РФ
The Hill: Зеленский подставил Байдена, выступая перед конгрессом США
Газманов поменял фамилию в порыве патриотизма
Эксперт оценил рекомендацию Сбербанка не обновлять ПО устройств из-за кибератак
Вооружённые силы РФ взорвали стоянку с боевыми самолётами во Львове
"Мосфильм" отреставрировал 12 фильмов для показа в кинотеатрах РФ
Си Цзиньпин напомнил Байдену, что санкции заставляют страдать простых людей
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников